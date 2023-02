La scelta è quella di recarsi nelle "isole dell'amore" realizzate in alcuni comuni del Sannio per vivere una magica atmosfera oppure trascorrere una giornata tête à tête con la persona amata. L'approssimarsi di San Valentino, la tradizionale festa degli innamorati, crea, come sempre, una certa agitazione nel cuore di chi ama, e che teme di incorrere in qualche errore che potrebbe deludere la propria metà. Ma quest'anno di potrà contare su un ventaglio più ricco di momenti a tema.

Per chi sceglie di fare tappa nei paesi "dell'amore" e poi vivere una splendida serata di coppia, San Nicola Manfredi per San Valentino edizione 2023 riserva luminarie a tema ed un grande cuore per consentire alle coppie di scattare il tradizionale selfie a suggello di un amore felice. Oppure ci si potrà recare immediatamente a Pontelandolfo dove, sotto il segnale "obbligatorio baciarsi", le coppie potranno vivere un momento meraviglioso fuori dal mondo, scambiandosi effusioni e giurandosi amore eterno. Ma gli appuntamenti per gli innamorati non finiscono qua. A Benevento, nella sala "Vergineo" del Museo del Sannio un pomeriggio, quello di martedì (alle 17) con un incontro su "Amore...note di versi". L'evento, promosso dal Circolo "Manfredi", si avvale del patrocinio dell'amministrazione provinciale e della collaborazione della giornalista Enza Nunziato e propone un suggestivo incontro tra musica e poesia sul tema dell'amore. Il momento musicale è a cura di Lorenza Maio (violino) e Maya Martini (arpa) su musiche di Tedeschi, Tournier, Donizetti, Piazzolla, Piovani e Morricone.

Nel giorno della festa degli innamorati la "Piccola biblioteca della gentilezza" di San Giorgio del Sannio propone invece "Appuntamento al buio...con il libro". Nel celebrare l'importanza della lettura per tutti, coppie e single, sarà proposto un contest fotografico per il quale i partecipanti sono invitati a recarsi in una nota caffetteria della cittadina per "incontrarsi al buio" e scambiarsi un libro e, magari, anche qualche consiglio sulla lettura. Il gioco, che prevede anche un premio per il vincitore, nasce dalla necessità, come spiega l'ideatrice del contest Maria Cesare, di tornare a socializzare, per consentire a tutte le persone di vincere la solitudine, acuitasi durante il periodo della pandemia, ricostruendo lo scambio di esperienze. Le istruzioni per partecipare al gioco sono disponibili sulla pagina del gruppo facebook "Scatole della solidarietà" oppure da oggi potranno essere richieste presso la sede della "Piccola biblioteca della gentilezza".

Anche il Teatro Romano offrirà la sua splendida scenografica per celebrare la giornata degli innamorati. Alle 16.30 di martedì 14 febbraio, in collaborazione con il conservatorio "Nicola Sala" di Benevento e con l'associazione Anspi, il via a "Letture d'amore al tramonto". Al centro dell'evento la declamazione di lettere d'amore di alcuni poeti e scrittori, a cura dell'Anspi con l'accompagnamento musicale degli allievi del Conservatorio. Ma come concludere la giornata? Cosa c'è di meglio di una romantica cena a lume di candela o magari con un menù ispirato, dall'antipasto al dessert, al colore rosso della passione? Oppure una cena gourmet? I più giovani possono optare anche per un menù in pizzeria, con pizze rigorosamente a forma di cuore, o in un pub con una selezione di panini rigorosamente a tema. Cosa indossare? Per le valentine più romantiche un tubino fasciante o un completo pantalone che ricordi con il colore rosso fuoco, magari anche di un accessorio (scarpe, sciarpa, borsa o guanti), la particolarità della serata. Per lui immancabile un fiore (rosso naturalmente!) da porgere alla dolce metà. Per quelli più decisi, invece, il tradizionale anello da donare alla fidanzata con la richiesta di vivere insieme un meraviglioso futuro.