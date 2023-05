Sir Antonio Pappano dirigerà l'orchestra per l'incoronazione di Carlo III

Sarà Sir Antonio Pappano, sannita di origini, a dirigere la Royal Opera House di Londra in occasione dell'incoronazione di re Carlo III d'Inghilterra. La cerimonia si terrà questa sera nell'Abbazia di Westminster a Londra.

Nato da genitori italiani che lasciarono Castelfranco in Miscano, un piccolo paese nel Fortore, nel 1958 in cerca di fortuna Pappano nel 2012 è stato nominato dalla regina Elisabetta cavaliere per i grandi servizi resi alla musica e, nello stesso anno in Italia, è stato designato Cavaliere di Gran Croce dell'ordine al merito.



Pappano è sempre rimasto legato alle sue radici tanto che ha tenuto dei concerti nella sua Castelfranco in Miscano (l'ultimo l'anno scorso in memoria del padre Pasquale) dirigendo i giovani della Ofb, l'Orchestra filarmonica di Benevento.