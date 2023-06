Chiamiamolo effetto Bct. Il Festival del cinema e della televisione di Benevento, giunto alla sue settima edizione, ha fatto registrare presenze record in città. L'attesa per il ritorno di una delle manifestazioni più amate dalla comunità è stata ampiamente confermata e i sold out per gli show di Can Yaman e del cast di «Mare fuori» (biglietti gratuiti polverizzati in poche ore) rappresentano un reale termometro sull'interesse che la kermesse ideata da Antonio Frascadore riveste in città e non solo. Gli oltre 2.500 ticket per lo spettacolo di chiusura di Checco Zalone ieri all'Arena Musa sono la ciliegina sulla torta.

patrimonio Unesco, location d'eccezione a fare da volano ai tesori architettonici ed artistici del capoluogo del Sannio. Il Bct, infatti, ha portato anche un importante indotto economico per le strutture ricettive. Un biglietto da visita per commercianti, ristoratori e albergatori della città.«Gli eventi del festival hanno dato un contributo massiccio al settore commerciale spiega l'assessore alle Attività produttive del Comune di Benevento, Luigi Ambrosone . Si è creato il giusto clima per un successo già annunciato dai tanti nomi che sono arrivati in città, confermato dalle presenze degli spettatori che non hanno voluto perdere l'occasione di incontrare star del piccolo e del grande schermo. Inoltre continua Ambrosone la vetrina che il Bct ci offre è una magnifica occasione anche da un punto di vista turistico.. E l'interesse che il festival ha raggiunto in questi anni a livello nazionale è una carta importante da giocarsi e colloca il Sannio al centro dell'attenzione nazionale». Insomma, Benevento indossa per il Bct il vestito della festa, con le strutture ricettive del capoluogo, primi fra tutti i b&b, che hanno accolto i visitatori giunti in città per il festival.

«Gli addetti ai lavori e i visitatori hanno affollato alberghi e stanze libere degli appartamenti per una settimana dichiara Mario Carfora, rappresentante di Mio Campania (Movimento imprese ospitalità) e gestore dell'Hotel Il Molino, quartier generale del Bct . I consumi, poi, sono lievitati anche nel settore della ristorazione. La settimana del Bct ha indubbiamente creato un ricco indotto per il capoluogo e l'hinterland». La kermesse, dunque, porta Benevento al centro dell'attenzione del pubblico, che affolla alberghi e ristoranti con un incremento notevole dei ricavi. «Questi dati si limitano alla settimana di eventi prosegue Carfora ma sicuramente il festival, come altre manifestazioni organizzate in città, può portare enormi benefici al brand Benevento. Chi ha visitato in questi giorni la città potrebbe facilmente tornare e attrarre nuovi turisti anche in altri periodi dell'anno».

Festeggiano anche i b&b cittadini, che hanno raccolto prenotazioni da fuori regione. «L'estate è il periodo più importante dell'anno per la nostra struttura. Ci sono tanti eventi come il Bct e quest'anno abbiamo registrato il tutto esaurito» spiega Dario Aquino, titolare di «Janara». Visitatori che hanno preso d'assalto non solo hotel e appartamenti, ma anche ristoranti e bar. Soprattutto nel fine settimana, la città ha risposto con entusiasmo al primo grande evento della stagione. Passeggiando lungo corso Garibaldi, infatti, i dehors di ristoranti e bar in centro città erano tutti affollati di clienti.

«La città è piena e ci sono state ricadute importanti con le serate del festival spiega il presidente Confesercenti Benevento, Gianluca Alviggi ; a beneficiarne è stato soprattutto il sistema ricettivo ma anche i ristoranti e alcuni negozi. Ben vengano iniziative come queste. Ma il commercio di vicinanza non è stato minimamente toccato da questo evento, perché gli spettacoli sono tutti in seconda serata». Le prime giornate di vero caldo e il festival hanno portato il pienone ovunque. Gli esercenti commerciali sperano di poter bissare anche con l'imminente edizione di «Città Spettacolo», in programma dal 25 al 30 agosto. «Abbiamo avuto prenotazioni per tutta la settimana, siamo molto soddisfatti e come noi tutti i colleghi. Ci aspetta un'estate ricca di appuntamenti che ci fanno ben sperare» spiega Antonio Caruso, titolare di più punti food. «C'è stato un grande fermento, e i clienti si sono seduti con piacere al bar. Speriamo che sia solo l'inizio, perché ci sono molti eventi in città» sottolineano i proprietari del «Caffè il Chiostro».