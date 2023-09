Taburno, nasce l'associazione «Pe’ Trattore»: start con l'evento «Millefoglie»

Nasce l'associazione culturale «Pe’ Trattore», che punta a valorizzare la cultura e l'ambiente del comprensorio del Taburno-Camposauro. Il nome della nuova realtà richiama gli affascinanti percorsi naturalistici e turistici che si possono scoprire in tutta la valle Vitulanese. L'obiettivo sarà promuovere l'area, condividendo le sue tradizioni, i prodotti tipici e gli angoli incontaminati che la caratterizzano. Come spiegano dall'associazione in una nota, il motto sarà «La natura è il nostro palcoscenico».

«Siamo entusiasti di dare il via a questa nuova avventura culturale – afferma il presidente Giampasquale Botte –. Il Taburno Camposauro è un tesoro nascosto, ricco di storie e tradizioni da condividere. Vogliamo creare un legame profondo tra la comunità locale e la bellezza del nostro territorio e il nostro primo evento, “Millefoglie”, è solo l’inizio di un percorso emozionante». «Millefoglie» sarà, infatti, l'iniziativa inaugurale dell'associazione. Si terrà ogni fine settimana, il sabato e la domenica, dal 7 ottobre al 26 novembre.

I partecipanti avranno l’opportunità di scegliere tra due affascinanti percorsi escursionistici, con la guida dell'associazione «Trekking Camposauro». Le escursioni si concluderanno con una sosta gastronomica presso «Chalet Natura».