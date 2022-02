Sicurezza Telesina, confronto in prefettura sui lavori

BENEVENTO - Nella mattinata odierna si è tenuta, presso il Palazzo del Governo, presieduta dal prefetto, una riunione sullo stato della statle 372 “Telesina” cui hanno preso parte, in presenza, Nicola Montesano - responsabile struttura territoriale di Anas Campania, il sindaco Clemente Mario Mastella e, collegati in videoconferenza, i sindaci dei Comuni attraversati 372: Torrecuso, Ponte, Paupisi, Vitulano, Solopaca, Telese Terme, Castelvenere, San Salvatore Telesino, Faicchio e Puglianello. Il prefetto Torlontano, dopo aver brevemente esposto le risultanze del sopralluogo effettuato sulla predetta arteria dalla locale sezione di Polizia stradale, ha ceduto la parola a Montesano, il quale ha fatto sapere che lungo la 372 sono stati già attivati interventi di manutenzione programmata per oltre 22 milioni di euro (7 dei quali per la nuova pavimentazione, da completare entro il prossimo settembre).