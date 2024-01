Torna l'incubo furti in valle Telesina dopo un periodo di apparente calma. Tre i colpi messi a segno nel weekend, tutti a San Lorenzello.

Il primo si è verificato sabato sera in via Toppole, presso l'abitazione di una donna, dove sono stati trafugati alcuni oggetti in oro. In questo caso, però, l'ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione. Poco dopo un secondo furto è andato in scena sempre nel borgo titernino ma lungo via Telese.

Questa volta, nel mirino dei ladri è finita l'abitazione di un uomo, dalla quale i malviventi hanno portato via alcuni oggetti, anche se di scarso valore, e un orologio. Sempre in via Telese, a San Lorenzello, è stata inoltre visitata una terza abitazione. Anche qui i ladri hanno trafugato diversi oggetti in oro, il cui valore resta ancora da quantificare.

Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le denunce dei malcapitati.

Tre episodi, quelli di San Lorenzello, che riaccendono la paura nel comprensorio telesino, già pesantemente colpito dalle scorribande nel periodo pre-natalizio, con diversi colpi portati a termine in vari centri dell'area. Tanto che sono stati potenziati i controlli su strada e in particolare lungo le arterie a scorrimento veloce che attraversano il territorio, la Fondovalle Isclero e la Ss 372 Telesina, oltre alle pattuglie per intensificare i controlli. Toccherà dunque ai carabinieri cercare di risalire agli autori dei furti. Resta da capire se le abitazioni avessero in dotazione telecamere o sistemi di videosorveglianza che, in questi casi, potrebbero essere utilissimi agli inquirenti per cercare di individuare i responsabili.