Rituali e "bagni sonori" per un week end all'insegna del "benessere olistico". La proposta è delle associazioni "Sabba De Nuce" e "Antiqua Vox Januae" che sabato 3 e domenica 4 giugno tornano negli spazi della Fondazione Ciccio Romano in via Monteguardia a Benevento per promuovere la conoscenza di antiche usanze di guarigione, erbe spontanee, «riallineamenti armonici e numerologie archetipe».

Tutto accompagnato dal suono di un enorme Gong. È così che gli appassionati del gruppo "Olos" mantengono la propria promessa, o forse scommessa: portare avanti una sorta di "fiera del benessere" con un programma di incontri stabili. «Siamo molto soddisfatti riferisce la portavoce di "Olos" Michela Ottobre per la partecipazione che stiamo registrando. Paradossalmente, i lockdown che hanno segnato il passato recente hanno aumentato il desiderio di avvicinarsi maggiormente alla natura, spingendo molte persone verso un ritorno alle origini. Tra i partecipanti ci sono anche persone che si avvicinano per la prima volta a questo tipo di approccio».

Un approccio che desta sicuramente curiosità sin dai titoli delle conferenze e delle attività, dal sentore new-age, come "Guarigione animica". «Dal nostro punto di vista si tratta spiega Ottobre di tecniche sempre esistite, della riproposizione moderna di forme di approccio simbolico alla natura umana. Un simbolismo che, nel mondo antico, era davvero uno strumento di risoluzione del malessere psicofisico».

Gli appuntamenti del prossimo fine settimana saranno prevalentemente all'aperto, nella "natura" delle colline beneventane. Si parte alle 9.30 di sabato con un «rito di purificazione con le erbe» seguito da un focus su "Santi e janare" a cura di Maria Scarinzi (parole chiave: "risanare" e "scongiurare"). L'operatore Reiki Giuseppe Ale Medici si occuperà, infine, di numerologie esistenziali e di "riallineamento armonico", pratica che punterebbe a mettere in equilibrio i diversi aspetti intellettuali, emozionali, sessuali, etc. dell'essere umano, non di rado in aperto conflitto nelle dinamiche della vita quotidiana. Domenica 4 giugno sarà la volta di "erbe ed erbacce", passeggiata conoscitiva sulle possibilità terapeutiche delle piante a cura del chimico e consulente erboristico Pierluigi Campidoglio. Il pomeriggio sarà invece all'insegna delle "costellazioni familiari", pratica di analisi e terapia alternativa imperniata sulla possibilità di mettere in scena, in una sorta di psicodramma partecipato, questioni irrisolte e rapporti familiari dei partecipanti allo scopo di comprendere ed, eventualmente, risolvere traumi e situazioni problematiche (la materia è, con tutta evidenza, piuttosto delicata). La rassegna si concluderà con un "bagno sonoro", secondo l'idea che «tutto l'universo è una vibrazione» e che dunque il suono e il ritmo mettano in comunicazione tutto ciò che esiste.

D'altronde, secondo l'approccio olistico, un organismo vivente non può essere considerato semplicemente come agglomerato delle parti che lo costituiscono, in quanto rappresenta una totalità da considerare globalmente, nella sua complessità.

In senso esteso, l'intero Pianeta, il sistema solare, la Via Lattea e, a salire, l'intero Universo andrebbero considerati globalmente in quanto l'olismo stabilisce che «il tutto è più della somma delle parti di cui è composto» (Treccani). È anche l'idea dell'Ecosofia, secondo cui la natura, come spiega lo studioso Enrico Falbo, non è "lì fuori", esterna a noi stessi: «non viviamo sulla Terra, ma con ed entro la sua vita».