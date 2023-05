Aveva vinto 300mila euro con scomesse online e non le aveva dichiarate per percepire il reddito di cittadinanza

Non aveva diritto a percepire il reddito di cittadinanza perchè aveva un consistente reddito ottenuto con vincite a giochi online. Un uomo di 35 ani di Amorosi è stato rinviato a giudizio per truffa e violazione delle norme che regolano appunto l'erogazione di quella indennità. Secondo l'accusa dal marzo del 2019 al gennaio del 2021 aveva omesso di dichiarare all'Inps, dove aveva presentato una istanza per il reddito di cittadinanza, le somme incassate per delle vincite. In particolare quelle percepite nel biennio 2017 - 2018, sia gli incassi avuti nel 2019, per un totale di circa trecentomila euro. Pertanto si era appropriato di una somma di circa quindicimila euro di reddito di cittadinanza di cui non aveva diritto. Ieri il Gup Loredana Camerlengo lo ha rinviato a giudizio, imputato difeso da Antonio Leone.