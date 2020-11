Auto finisce contro le barriere dello stadio Vigorito

BENEVENTO - Un'auto travolge il cancello d'ingresso allo stadio distruggendolo. Molti danni ma, per fortuna, nessuna conseguenza fisica per un 48enne della città e il figlio 20enne che viaggiavano a bordo di una Countryman nell'area parcheggio "Distinti" del Vigorito. Erano da poco trascorse le 20,30 quando, per cause non meglio chiarite, l'auto ha impattato violentemente contro l'inferriata semiaperta. Ingenti i danni al veicolo e alla struttura che dovrà essere sostituita. Sul posto una pattuglia della polizia municipale guidata dal tenente Francesco Del Gaudio che ha escluso l'uso di alcolici o stupefacenti.

