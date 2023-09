Il mese di ottobre nel Sannio è ormai diventato l'appuntamento per ammirare le mongolfiere. Il raduno internazionale, evento aerostatico più longevo d'Italia, aprirà i battenti giovedì 12 ottobre, dalle 16.30, in piazza Vittorio Emanuele III, con l'inaugurazione del 35° «Festival internazionale delle mongolfiere» accompagnata dalla sfilata delle majorettes della Dance Academy. Dopo i saluti del sindaco Luigi Facchino agli equipaggi, provenienti anche dall'estero, si terrà il volo inaugurale di una mongolfiera.

Poi alle 19, sempre nella stessa location, si terrà la sfilata di moda a cura dell'istituto superiore «Palmieri», polo di Benevento, con la partecipazione di giovani fragnetani. Il programma è stato definito e sarà attivo anche il treno storico da Napoli a Fragneto Monforte nei giorni della grande manifestazione. Venerdì 13, dalle 7.15 alle 8, al campo sportivo comunale ci sarà il raduno degli equipaggi per il decollo dei palloni aerostatici. Poi ci saranno anche voli vincolati con mongolfiera radiocomandata alta 4 metri per didattica di volo. Dalle 9.30 alle 18.30, nei pressi del campo sportivo comunale, è prevista la passeggiata a cavallo e Quad con la partecipazione dei ragazzi dell'Erasmus con artisti di strada e giocoleria. In piazza Aldo Moro, nella sala conferenza della «Casa delle associazioni», si terranno mostre delle chine e del libro del professore Giuseppe Villari su «Benevento Architettura e identità». Ci sarà in piazza San Nicola anche il baby park con ruota panoramica e trenino turistico. Previsti durante la giornata spettacoli di compagnia burattini viaggianti di Paolo Di Manna, in arte Ferraioli, l'esibizione dei «Falconieri dell'Irno» nonché l'esposizione artistica della scuola d'arte Varena della Lituania. E ancora, esibizione degli artisti di strada e mostra «Incontro in arte in centro storico» in collaborazione con il gruppo folk «La Takkarata».

Nel pomeriggio di venerdì il decollo dei palloni aerostatici è previsto intorno alle 16.30, sempre dal campo sportivo comunale. In serata alle 20.30, nella chiesa della Croce, si terrà il «Premio Solidarietà Padre Pio» a cura di Elianna Sacchetti. Sabato 14 ottobre giornata dedicata ai voli, la mattina dalle 7.15 alle 8 e il pomeriggio alle 16.30. Si terrà anche il raduno delle auto d'epoca e alle 21.30 l'atteso e scenografico « incendio del campanile». Poi alle 22, in piazza Aldo Moro, ingresso libero per Ibiza live time, con il party ufficiale di Radio Ibiza.

Domenica 15 ottobre, infine, voli di mattina e di pomeriggio con tanti eventi collaterali a partire dalle 10 dal campo sportivo comunale con la show motocross freestyle e con il percorso museale della «Cittadella della cultura». Sempre alle 10 convegno di Ufologia a cura di Nino Capobianco. A chiusura della manifestazione sarà consegnato il premio «Farnetum». «Come da tradizione ha spiegato Luigi Panaggio, coordinatore della manifestazione - l'evento sarà organizzato tra le splendide piazze e luoghi storici di Fragneto Monforte, di forte richiamo medievale. Fragneto sarà raggiungibile sia dalla statale 87 che dalla 212 "Fortorina". Abbiamo individuato anche una ulteriore grande area di parcheggio. Ci sono tutti gli ingredienti e i presupposti per una speciale manifestazione». Nei giorni del raduno lungo le strade del centro storico si svolgeranno dunque spettacoli interessanti con tanti artisti e ci saranno stand per degustazioni di buoni prodotti del Sannio cui saranno abbinati gli ottimi vini del territorio. La manifestazione, infine, sarà l'occasione per visitare lo splendido centro storico, il maestoso palazzo ducale, l'interessante museo di Arti e tradizioni popolari.