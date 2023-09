Acero crolla in strada, nessun ferito: sul posto gli operai del Comune

Non si conoscono le cause del cedimento di un acero in via Vittorio Veneto, nei pressi del sottopasso della Reggia. L’albero, probabilmente malato o - secondo alcuni passanti - colpito da un automobilista, si è schiantato al suolo occupando parte del marciapiedi e parte della carreggiata stradale ma il crollo, per fortuna, non ha causato danni perché in quel momento in quel tratto non c’era nessuno. Immediato l’intervento degli operai che hanno tagliato il tronco e i rami per liberare l’area e non intralciare la viabilità. L’episodio di ieri non è purtroppo un caso isolato. Uno scenario simile si era verificato appena pochi giorni fa su corso Trieste e in viale Beneduce. Sono centinaia gli alberi in città non monitorati e non curati che in un qualsiasi momento, complici le avverse condizioni meteo, potrebbero crollare. Tra quelli più a rischio, stando a quanto segnalato dagli agronomi, ci sono le meliaceae (dette anche alberi dei rosari) di piazza Vescovado e via Ferrarecce ma anche il tiglio, ormai secco, di villetta Padre Pio.