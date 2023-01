«Mi ha chiamato la mattina del 31 dicembre per gli auguri», «era allegro e sorridente», «perdiamo un eccellente collega». Queste sono solo alcune delle frasi che sui social si rincorrono ricordando Giovanni Caracciolo, avvocato di 60 anni, trovato morto nel suo appartamento in via Roma a Caserta mercoledì.

La scoperta del corpo senza vita è stata fatta dalla ex moglie che non sentiva l'ex coniuge dalla sera del 31 dicembre. Aveva due figlie di oltre 20 anni ed era uno stimato professionista, molto apprezzato per il rigore che aveva durante le udienze. Viveva solo nel suo appartamento nel cuore della città della Reggia e, stando alla ricostruzione, l'ex moglie, preoccupata, mercoledì era corsa a bussare alla sua porta. Da qualche giorno non rispondeva ai messaggi e nessuno dei suoi amici lo aveva visto in giro. «L'ultimo incontro con il suo sorriso contagioso e un forte abbraccio è stato il 30 mattina, durante la spesa al Famila», ha ricordato un conoscente.



Quando i carabinieri della compagnia di Caserta hanno oltrepassato la porta d'ingresso del suo appartamento, lo hanno trovato privo di vita, sul divano. Non aveva segni di violenza sul corpo, questo farebbe propendere gli inquirenti verso l'ipotesi di una morte per cause naturali.

La notizia si è subito diffusa in città e, quindi, sui social. «Giovanni era tenero e sensibile, il mio compagno di giochi e di esperienze, il geniale sognatore che ho ammirato sin da piccolo» ha scritto il fratello Matteo.



Un pensiero è giunto anche dalla dirigente scolastica del liceo «Alessandro Manzoni», Adele Vairo: «Ricorderò ogni momento trascorso insieme. Mi mancherai tanto». Dolore fra le righe di un messaggio sui social anche per Adriana Giusti, garante per i diritti degli animali del Comune di Caserta: «Sono scioccata. Giovanni, una persona perbene, una persona squisita, con un cuore immenso, un padre e un marito affettuoso e amorevole, un amico sincero, un grande professionista». «Qualche giorno fa, l'ultima volta che l'ho visto - ha scritto un amico - era contento, allegro e sorridente. Ricorderò per sempre il tuo sorriso Giovanni, riposa in pace amico».

ma.mu.