Funerali Ratzinger, fedeli truffati per i «posti a sedere». I gendarmi: «Nessuna prenotazione online»

Una fitta coltre di nebbia che conferisce fascino e mistero, incornicia il cupolone di San Pietro dove è tutto pronto per la cerimonia funebre di papa Ratzinger. Alle fermate della metropolitana vicine alla Basilica servizi di vigilanza osservano discreti il movimento di pellegrini, turisti e lavoratori che si avviano a prendere o a scendere dai mezzi pubblici. Ma dai tanti fedeli in fila si alza una voce: «Abbiamo una prenotazione online».

Funerali Ratzinger, San Pietro blindata: zona rossa e strade chiuse per l'addio a Benedetto XVI. Ecco cosa cambia a Roma

Agli ingressi di Piazza San Pietro, alla destra del presepe guardando la basilica, ci sono infatti dei fedeli che spiegano di aver prenotato e che avrebbero diritto ad entrare per seguire seduti i funerali di Benedetto XVI. I gendarmi spiegano loro che «sono stati truffati». Non c'era bisogno infatti di alcuna prenotazione né di biglietti per i fedeli.