Catena umana contro il progetto del Comune di abbattere gli alberi

CASERTA - Sono tornati a far sentire la loro voce questa mattina i rappresentanti del comitato ‘Villa Padre Pio’. Tutti insieme, anche se distanziati, davanti ai cancelli di via Settembrini a Caserta per sollecitare un incontro con il sindaco Carlo Marino. ‘Siamo qui – spiega Nicola D’Angerio, presidente di Legambiente - per esprimere la nostra contrarietà al progetto di restyling della piazza voluto dal Comune. Un piano che, a nostro avviso, non apporterà benefici a questo spazio ma al contrario ne ridurrà la vivibilità. Negli ultimi diciotto mesi abbiamo più volte esposto le nostre idee al riguardo e suggerito proposte nell’interesse della comunità. Speriamo che il Comune ne prenda atto e ci convochi con urgenza’. ‘L’amministrazione – gli fa eco Raffaele Lauria, presidente del Wwf – si era impegnata ad accogliere le nostre istanze ma, a distanza di un anno, non abbiamo ancora visualizzato alcun atto concreto al riguardo. Gradiremmo pertanto conoscere il destino della villetta Padre Pio e soprattutto verificare se e come è stato modificato il progetto originale’. Nella mattinata di oggi è stato somministrato anche un questionario ai cittadini che frequentano questo spazio verde per valutare i disagi riscontrati e i servizi che vorrebbero fossero attivati.

