Appalti senza infiltrazioni, patto fra istituzioni e Camera di commercio

Un protocollo d'intesa per la condivisione dei documenti sugli appalti pubblici: sarà sottoscritto domani alle ore 10.30 negli uffici del quarto piano della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Si tratta di un patto finalizzato ad assicurare la tutela del circuito produttivo della provincia di Caserta. La firma sarà stipulata fra i rappresentanti della Prefettura, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, della Camera di Commercio e del Comune di Santa Maria Capua Vetere per evitare collusioni illecite negli appalti pubblici e tutela sul fronte della lotta alla criminalità organizzata. E' un protocollo sperimentale che vedrà coinvolto solo il Comune di Santa Maria Capua Vetere con l'auspicio che possa essere diffuso anche in altri enti locali. Nel testo è prevista una cabina di regia.