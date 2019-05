Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:30

Carcere a vita per Francesco De Turris, isolamento diurno per un anno e risarcimento di danni alla famiglia della vittima pari a 100 mila euro, ma solo in via provvisoria, in attesa del risarcimento che sarà richiesto in sede civile. Questi i tre punti della sentenza letta in aula dal presidente della seconda sezione della corte di Assise di Napoli, Alfonso Barbarano nei confronti dell’uomo che fornì la pistola calibro 7,65 all’ex militare di Marina, Ciro Guarente, per uccidere ad Aversa nel 2017 Vincenzo Ruggiero di soli 25 anni. Il ragazzo venne poi fatto a pezzi in un garage di Ponticelli nell’estate del 2017. Francesco De Turris, 53 anni, presunto «capetto» di piccola stazza del quartiere Ponticelli a Napoli, ieri ha ascoltato la lettura del dispositivo in silenzio.Per volontà delle forze dell’ordine, ieri, i familiari sono stati disposti nella stanza degli spettatori in alto, mentre i parenti di Vincenzo si trovavano in fondo all’aula. «Questo verdetto non mi ridarà mio figlio, ma si è esaudito il mio primo desiderio di giustizia terrena», ha scritto su Facebook la madre di Vincenzo, Maria Esposito, rappresentata in aula dal legale Luca Cerchia. Un altro tassello si aggiunge alla verità processuale già sancita con la condanna all’ergastolo di Ciro Guarente, emessa nel settembre del 2018, nonostante il rito abbreviato.