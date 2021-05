Fidanzati casertani muoiono ad Arezzo Un tremendo scontro d'auto gli ha tolto la vita

CASAGIOVE- Un tremendo incidente ha spezzato la vita di due giovani casertani. Di Pasquale Vozza, 36 anni, e della fidanzata, Chiara Esposito, di tre anni più giovane, coinvolti in un incidente stradale in provincia di Arezzo, in Toscana; Viaggiavano a bordo di un’auto sulla bretella Perugia-Bettolle, nel tratto tra Foiano della Chiana e Bettolle, diretti verso Siena. I due abitavano e lavoravano a Cremona, ma entrambi erano della provincia di Caserta. In particolare, Pasquale, che nella vita faceva il sottufficiale dell’Esercito, era di Casagiove, nipote peraltro del sindaco di città, Giuseppe Vozza, figlio del fratello Antonio.

