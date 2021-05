Un impatto violentissimo, che non ha dato scampo ad un 40enne, residente a Santa Maria a Vico, ma originario del Napoletano. Questa mattina, poco prima delle 7.30, si è verificato un incidente mortale a Cancello Scalo, nel territorio di San Felice nel Casertano, a pochi passi dal supermercato Decò. Ha perso la vita Giacomo Carbone, residente in una palazzina di via Dell’Agricoltura a San Marco Trotti.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Travolto dalla motozappa, immigratoincastrato con le gambe tra le... VICENZA Muore cadendo dal deltaplano in volo sul Monte Grappa: aveva...

L’uomo si stava recando ad Acerra ed è stato preso in pieno da una Fiat Seicento, guidata da un uomo di mezza età che aveva da poco accompagnato il figlio a lavoro. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione locale e i sanitari dell’ambulanza del 118 dello Psaut dell’ospedale “Ave Gratia Plena”, che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.

La salma è stata trasferita al reparto di Medicina Legale dell’ospedale Civile di Caserta mentre il conducente dell’utilitaria, nelle prossime ore, sarà sottoposto ad esame tossicologico. La vittima lascia la moglie e due fgli.