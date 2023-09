Bruciano le sterpaglie della villa comunale vicino al Villaggio dei Ragazzi a Maddaloni

Rogo nel cuore del centro storico di Maddaloni. E' stato un atto deliberato e studiato nei dettagli: tutte le sterpaglie della vicina villa comunale e qualche rifiuto sono state ammassate al ridosso delle mura perimetrale del Villaggio dei Ragazzi in piazza don Salvatore D'Angelo.

E poi sono state volontariamente date alle fiamme da ignoti. Per evitare che le fiamme potessero propagarsi alle auto in sosta, i vigili urbani in servizi, coordinati dal capitano Nicola Della Peruta, hanno utilizzato gli estintoti in dotazione al comando per soffocare le fiamme e, spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area percorsa dalle fiamme. Si indaga sull'autore e le motivazione dell'episodio.