Buoni libro a Caserta, dal 13 febbraio saranno erogati i fondi

Saranno erogati a partire da martedì 13 febbraio i fondi dei buoni libro 2023-2024. I beneficiari totali sono 2702, tra studenti delle scuole dell’obbligo e delle scuole superiori. I fondi messi a disposizione ammontano a oltre 603mila euro. Gli importi spettanti a ciascun richiedente saranno liquidati, con cassa (per chi non ha indicato l’Iban corrispondente a un conto corrente bancario) al Servizio di Tesoreria del Comune di Caserta presso Bper, in corso Giannone, 78.

Sono 291 coloro i quali dovranno recarsi fisicamente in banca a ritirare le somme e, a partire da martedì 13 febbraio, dalle ore 8,30 alle 13, i buoni libro saranno consegnati a gruppi di circa 30 persone al giorno.

Si procederà in ordine alfabetico, secondo il seguente schema: martedì 13 febbraio (da ALT a BRAG), mercoledì 14 febbraio (da BRAN a CARL), giovedì 15 febbraio (da CARO a DE LUCIA M.), venerdì 16 febbraio (da DE LUCIA V. a DOR), lunedì 19 febbraio (da DUD a GRA), martedì 20 febbraio (da GRI a MAN), mercoledì 21 febbraio (da MAR a NATA), giovedì 22 febbraio (da NATE a RIN), venerdì 23 febbraio (da RIV a TAL) e lunedì 26 febbraio (da TRA a ZAM). A coloro i quali hanno fornito un IBAN, invece, i fondi saranno corrisposti, sempre a partire da martedì 13, con modalità accredito.

“Quest’anno - ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino - siamo riusciti a erogare gli importi relativi ai Buoni Libro in tempi molto più rapidi rispetto al passato. Era un nostro impegno e abbiamo lavorato costantemente per raggiungere questo risultato. La nostra priorità è sempre stata la vicinanza nei confronti di chi ha bisogno, specialmente in un momento di difficoltà come quello attuale”. “I Buoni Libro – ha aggiunto l’assessore alla Pubblica Istruzione, Enzo Battarra – rappresentano uno strumento fondamentale di aiuto per oltre 2.700 studenti della nostra città. Il diritto allo studio è un caposaldo di ogni società che vuole definirsi civile e da sempre questa Amministrazione si occupa del sostegno ai più deboli, con particolare riferimento all’istruzione e all’inclusione. Voglio ringraziare gli uffici per l’importante lavoro svolto in questi mesi”.