Padre e figlio colpevoli di aver presentato domanda per ottenere il bonus spesa. Contro di loro è scattata la denuncia della funzionaria del settore «Servizi alla Persona» Anna Sorrentino ai carabinieri della tenenza di via Oberdan che ha provocato l’indagine della Procura di Nocera Inferiore sui beneficiari. I due sono stati convocati in tenenza nei giorni scorsi e dopo aver ammesso le responsabilità, hanno restituito i soldi, poi trasferiti al Comune.



A raccontare il fatto è l’assessore ai servizi sociali Sicignano: «I controlli e il riesame delle domande sul bonus spesa hanno fatto emergere delle irregolarità denunciate ai carabinieri. Ricordo che le domande sono state fatte in base ad una autocertificazione del richiedente e che in base al requisito dell’urgenza non spetta ai servizi sociali effettuare verifiche preventive, ma alla guardia di finanza cui verrà trasmesso tutto il fascicolo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA