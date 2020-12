Maddaloni, non arrivano i buoni per la spesa di Natale: le donne occupano il Comune

MADDALONI - Non arrivano i buoni spesa per il pranzo di Natale e le famiglie occupano il Comune. Dal boom di richieste all’occupazione, pacifica ma ferma, dei servizi sociali il passo è stato breve. Arriveranno i voucher spesa, con trasmissione via sms e controllo in remoto degli acquisiti, ma non accadrà subito. Certamente, solo una minoranza, degli oltre 3500 aspiranti negli aiuti alimentari, riceverà il sussidio in tempo utile per la spesa natalizia da utilizzare nei supermercati e mini-market convenzionati con il Comune di Maddaloni. Tanto è bastato per far scatenare, per la seconda volta consecutiva in tre giorni, la protesta organizzata.

Oltre 25 donne, molte appartenenti a nuclei familiari già beneficiari del reddito di cittadinanza (sospeso per rinnovo e finanziamento della seconda fase), hanno avviato un sit-in permanente presso gli uffici di via Mercorio. I Manifestanti, controllati a vista dai Carabinieri e pur nel rispetto delle norme di distanziamento, hanno deciso di bloccare le attività degli uffici. «E’ dalla settimana scorsa –hanno comunicato anche alle forze dell’ordine- che aspettavamo risposte celeri. Ora, a sorpresa, abbiamo appreso che gli aiuti non saranno distribuiti prima della prossima settimana. E’ urgente creare percorsi accelerati per le famiglie totalmente disagiate e senza alcuna forma di reddito». Dalla protesta si passa all’ occupazione di Natale. Il presidio non smobilita senza un incontro con il sindaco Andrea De Filippo, garanzie sull’erogazione degli aiuti e un sostegno eccezionale e veloce per i più disagiati».

