Atella Sound Circus, ritorna il Festival della musica e degli artisti di strada

Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia l'Associazione ArteNova torna a proporre uno degli appuntamenti più originali ed esclusivi dell'intera Regione Campania. La V° edizione del festival della musica e artisti di strada Atella Sound Circus si svolgerà dal 24 al 26 Giugno presso l'incantevole Casale di Teverolaccio di Succivo, in provincia di Caserta, comune a pochi chilometri da Napoli.

APPROFONDIMENTI IL CARTELLONE Gli appuntamenti del weekend a Caserta e in provincia IL CARTELLONE Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana LA RASSEGNA Capua il Luogo della lingua Festival, otto giornate tra spettacolo e...

Molteplici sono gli eventi che si terranno in una tre giorni che si preannuncia intensa: musica dal vivo, giocoleria e arte circense, stand gastronomici e attività didattiche. Dalle ore 18 tanti spettacoli di artisti di strada e circensi con molti momenti dedicati esclusivamente all'intrattenimento per bambini proporranno spettacoli di caratura nazionale e internazionale. «La spinta a imbatterci in questa nuova edizione dell'Atella Sound Circus - dichiara il presidente dell'Associazione ArteNova Giuseppe Galdieri - è arrivata dal pubblico, soprattutto genitori e bambini, che ci hanno esortato a riproporre il festival che è unico. Il format arricchito dall'ottimo cibo che quest'anno abbiamo affidato nelle sapienti mani degli amici di Terrantica associazione che proporrà delle prelibatezze di qualità eccelsa.

Gli obiettivi - continua Galdieri - sono riportare il sorriso alla magnifica gente di questa terra sempre bistrattata socialmente e culturalmente, e alzare sempre di più il livello qualitativo del nostro festival. Questa edizione sarà la prima con il supporto del Comune di Succivo il quale si è accorto delle notevoli potenzialità del nostro evento capace di catalizzare l'attenzione di migliaia di persone da tutta la Campania. Quindi un grazie di cuore al nostro giovane sindaco Salvatore Papa e al nostro delegato alla cultura Peppe Mitrano per il prezioso supporto. Altro doveroso ringraziamento per la collaborazione e sostegno è l'Arci di Caserta alla quale siamo affiliati come Circolo che pure sarà al nostro fianco. Nelle quattro edizioni svolte - conclude Galdieri - sono passati circa un centinaio di artisti, quest'anno in particolar modo avremo anche artisti di caratura internazionale apprezzati nei maggiori festival Europei e non solo.

La sera invece la farà sempre da padrona la musica dal vivo con artisti sempre contestualizzati al Circus che offriranno una scelta raffinata ed eclettica e ribadire che anche su un territorio difficile è possibile far fiorire la bellezza». Infatti dopo il successo delle prime edizioni la manifestazione di quest’anno ripropone, con un nuovo ricercato palinsesto di eventi, il format serale dei concerti sempre con la direzione artistica musicale di Peppe Guarino del Rockalvi Festival che ha voluto confermare parte del programma già in cantiere da prima della pandemia.