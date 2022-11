Carinaro, arrestato responsabile del giro di spaccio, ha in tasca 23 grammi di hashish

Dopo attenta osservazione, arrestato il responsabile del giro di spaccio. La polizia di Stato di Caserta, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto e alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha proceduto all’arresto di una persona, classe 1983, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personale dipendente del commissariato di Aversa, venuto a conoscenza di una fiorente attività di spaccio in Carinaro, ha attuato attività di osservazione con appostamenti, che hanno consentito di individuarne il responsabile, soggetto noto alle forze dell’ordine, già arrestato in passato per lo stesso reato.

Alla luce di quanto osservato, gli operatori sono intervenuti per bloccare il sospettato e procedere a perquisizione personale, rinvenendogli nella tasca dei pantaloni hashish per un peso complessivo di circa 23,67 grammi. La perquisizione è stata estesa all’abitazione, l'esito è risultato negativo.

Al termine degli accertamenti di rito, il soggetto è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione dell’autorità giudiziaria.