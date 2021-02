Chiude per una settimana, da domani a sabato prossimi, la scuola secondaria “Serao-Fermi” di Cellole. Lo ha disposto, con un'ordinanza firmata in queste ore, il sindaco della cittadina domiziana Guido Di Leone, preoccupato per i casi di positività al virus Sars-Cov-2 accertati tra alunni e personale dell'istituto. Le lezioni proseguiranno comunque con la didattica a distanza, come da protocollo scolastico. La decisione è venuta dopo una consultazione con la direzione dell'azienda sanitaria ed il Coc, il centro operativo comunale. L’amministrazione nei prossimi giorni continuerà a monitorare con attenzione la situazione degli altri plessi scolastici cittadini pronta ad assumere i provvedimenti conseguenti, in base all'andamento della curva epidemiologica.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Caserta, la folla dimentica il Covid:in centro balla il contagio L'EPIDEMIA Covid, focolaio nel carcere di Carinola:positivi 17 agenti... L'EPIDEMIA Bambina e vigile risultano positivi al Covid:chiusi scuola e...

Nella nuova maxi ordinanza di prevenzione sanitaria Di Leone, visto anche l’approssimarsi del Carnevale ed il conseguente rischio d assembramenti, ha disposto il divieto di uscita per i minorenni senza la presenza di almeno un familiare, in tutto l’arco della giornata; la misura scatterà da domani e resterà in vigore fino al 16 febbraio compreso, ultimo giorno di Carnevale. Sempre da domani sarà vietata la vendita sul territorio comunale di alcolici dalle ore 16 del pomeriggio alle ore 5 del mattino, sarà vietato lo stazionamento nelle aree pubbliche e davanti ad attività di somministrazione di alimenti e bevande in tutto l’arco della giornata e sarà proibita la vendita delle bombolette spray.

Ultimo aggiornamento: 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA