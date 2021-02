Allarme al Carcere di Carinola. C'è stato un focolaio di Covid tra gli agenti della polizia penitenziaria in servizio. Sono 17 i poliziotti risultati positivi, mentre al momento non sarebbero emersi casi di positività tra i detenuti. Sono stati stati comunque effettuati centinaia di tamponi; per molti l'esito non è ancora arrivato, per cui il numero dei positivi potrebbe crescere e coinvolgere anche la popolazione dei detenuti.

Ultimo aggiornamento: 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA