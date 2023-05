Caserta, campagna di sensibilizzazione contro le malattie sessuali

L’Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, di cui è presidente Carlo Manzi, ha dato il via a una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani sulle malattie sessualmente trasmesse. Il primo appuntamento alla parrocchia del Buon Pastore di Caserta. Qui l’Ordine è stato presente con uno stand alla cerimonia di premiazione del concorso indetto da Aps-Tass, un’occasione di ritrovo di centinaia di giovani provenienti da 11 regioni per promuovere sport e cura per l’ambiente.

«L’Ordine - dice Manzi - era presente con l’obiettivo di avviare una campagna di sensibilizzazione riguardo le malattie sessualmente trasmesse, la loro modalità di contagio, i sintomi e le misure di prevenzione. È necessario assumere un atteggiamento responsabile nei confronti della propria e altrui salute, proteggendo se stessi e gli altri dalle possibilità di contagio, iniziando proprio dalle fasce di età più a rischio».

A incontrare i ragazzi e le ragazze la dottoressa Alessandra Sicignano, referente della Commissione per la prevenzione, tutela dell’ambiente e del cittadino, la dottoressa Mariateresa Russo e il dottore Jacopo de Robbio, per rispondere alle domande e distribuire materiale informativo.