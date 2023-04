Cellole, uno stabile abbandonato diventerà una struttura sanitaria

Lo stabile abbandonato che si trova in viale Risorgimento, nei pressi della Domiziana, sarà trasformato in un'importante struttura sanitaria. Ad annunciarlo è il sindaco di Cellole Guido Di Leone che ha incassato l'approvazione, da parte dell’ASL di Caserta, del progetto di fattibilità tecnico-economica per la costruzione della prima Casa di Comunità della città.

“La nuova Casa di Comunità garantirà una presenza sanitaria importante sul nostro territorio – afferma il Sindaco di Cellole Guido Di Leone – Questo notevole passo in avanti rappresenta un impegno costante verso il miglioramento della qualità della vita della nostra comunità. Mai più indietro, mai più al buio: la salute dei nostri cittadini è la nostra priorità”.

Grazie all'intervento di riconversione, i cittadini potranno finalmente usufruire di un'importante struttura sanitaria. Anche se non sono stati ancora resi noti i servizi che saranno offerti nella sede di Cellole, la Casa della Comunità è una struttura sociosanitaria polivalente che garantisce funzioni di assistenza sanitaria primaria, prevenzione e promozione della salute.

All’interno di queste strutture sono generalmente presenti equipe di medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri e altri professionisti della salute (tecnici di laboratorio, ostetriche, psicologi, ecc.) che spesso operano in raccordo anche con la rete delle farmacie territoriali. Nel dettaglio tra i servizi che possono essere offerti presso tali strutture vi sono i programmi di prevenzione e di promozione della salute, le attività consultoriali e ambulatoriali, nonchè l'attivazione di aree prelievi e vaccinazioni.

La Casa di Comunità è di notevole importanza specialmente nei piccoli territori, in quanto costituiscono il punto di riferimento continuativo per la popolazione. Presso queste strutture è infatti possibile trovare un Punto unico di accesso, accoglienza, informazione e orientamento del cittadino.