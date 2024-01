Finisce contro il guard rail a Maddaloni, motociclista in prognosi riservata

Incidente in via Ficucella. E' successo alle ore 12 e 30 a Maddaloni, oggi. Un uomo di 56 anni - V. M. - lotta fra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Caserta. Sulla dinamica sono ancora in corso le indagini: stando a una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe perso il controllo della sua motocicletta finendo contro il guard rail. Stando a una prima visita dei medici del 118, avrebbe riportato un grave trauma cranico: è stato trasportato dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto all’ospedale civile di Caserta - Sant'Anna e ASan Sebastiano dove è stato ricoverato subito in prognosi riservata. Rilievi e accertamenti sono stati eseguiti dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maddaloni: si cerca di ricostruire le fasi dell'incidente.