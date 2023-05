Scuola, via al piano trasferimenti: libere 966 cattedre

Dopo la presentazione delle domande per le pensioni, con decorrenza primo settembre 2023, l’ambito territoriale scolastico di Caserta, di cui è dirigente Monica Matano, ha pubblicato i dati sui posti disponibili per le operazioni di mobilità. Gli elenchi riguardano le scuole di ogni ordine e grado.

Le cattedre interne disponibili per i trasferimenti sono 966, 191 in più rispetto al 2022. La pubblicazione dei trasferimenti per i docenti di tutti gradi di istruzione avverrà domani. Delle 966 cattedre disponibili 78 sono per l’infanzia, 317 per la primaria, 297 per la secondaria di primo grado e 274 per la secondaria di secondo grado.