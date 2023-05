Napoli Est, serpente tra scuole e abitazioni a San Giovanni a Teduccio

Spavento tra alcuni residenti di San Giovanni a Teduccio, nella zona Est di Napoli, che questa mattina hanno notato un serpente a poca distanza dalla scuola e dalle abitazioni. Il rettile ha trovato ospitalità nell'enorme area abbandonata posta a ridosso delle palazzine di Taverna del Ferro, proprio di fronte al parco Troisi.

La circostanza è stata resa nota dal comitato "di lotta ex Taverna Del Ferro" che da alcuni anni porta avanti la vertenza per ottenere una condizione abitativa dignitosa per gli abitanti del cosiddetto Bronx di Napoli Est. Attraverso una nota inviata nella tarda mattinata al Comune di Napoli, gli attivisti hanno evidenziato l'importante degrado che caratterizza da molto tempo lo spazio pubblico posto all'incrocio tra viale 2 Giugno e via Taverna del Ferro. Si tratta di un impianto sportivo, da tempo devastato e inutilizzabile, e di diverse aree in cui è cresciuto rigoglioso il verde infestante tanto da essere diventato covo di insetti e topi, come spiega Rosaria Liccardi, attivista della realtà associativa di San Giovanni.





Il serpente è stato ritrovato nel corridoio, una sorta di piccolo parco, che collega la strada pubblica all'ingresso delle due scuole, ovvero dell'asilo nido comunale e dell'adiacente scuola dell'infanzia statale.

Il rettile notato dai residenti è, molto probabilmente, un esemplare di biacco, serpente non velenoso appartenente alla famiglia dei Colubridi. Abile nell'arrampicarsi agevolmente su alberi e arbusti, si ciba di topi, uccelli, lucertole, cavallette. Non è velenoso ma se disturbato diventa aggressivo, stando a quanto riportato da diversi portali online. Si tratterebbe, quindi, di una specie che normalmente vive anche in contesti urbani.

Il comitato ha chiesto a Palazzo San Giacomo di intervenire per ripristinare igiene e decoro nell'area che, nei prossimi anni, lascerà spazio a nuove abitazioni e servizi così come previsto dal complesso progetto di rigenerazione di Taverna del Ferro. Attualmente lo spazio, nonostante le condizioni di degrado, è spesso frequentato da gruppi di giovanissimi che hanno contribuito all'incuria del luogo con sporcizia non raccolta. Non va meglio per i danni ai vari manufatti provocati da vandali e delinquenti che, nel corso degli anni, hanno sottratto lo spazio per l'intrattenimento alla collettività.

A evidenziare la necessità di una pulizia sono stati, poche settimane fa, anche i genitori degli allievi dell'asilo nido. Nella zona, oltre numerose abitazioni e all'area mercatale settimanale, insistono diversi edifici scolastici.