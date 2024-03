Il personale della polizia locale è intervenuto in via vicinale volo Sant'Angelo (quartiere Fuorigrotta) accertando la presenza di una discarica abusiva a cielo aperto composta da alcune migliaia di pneumatici fuori uso abbandonati in un’area coltivata.

I rifiuti sono stati sequestrati e sono in corso indagini al fine di individuare gli autori del reato.