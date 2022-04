«Per Caserta questa è stata una bella domenica di partecipazione e di condivisione. Grazie al monsignor Pietro Lagnese per la straordinaria opportunità offerta ai casertani che, anche solo per qualche ora, hanno potuto immaginare un Macrico aperto e verde. Nella speranza che possa diventare presto realtà». Così il capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio comunale a Caserta, Gianpiero Zinzi, oggi a margine della visita al Macrico a cui ha preso parte.