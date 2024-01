Caserta, il festival «Un'Estate da BelvedeRE» presenta Paolo Crepet con «Prendetevi la Luna»

Paolo Crepet in scena al Belvedere di San Leucio, a Caserta, giovedì 27 giugno alle ore 21, con «Prendetevi la luna». Il sociologo, scrittore, psichiatra e opinionista italiano presenta il suo acclamato spettacolo alla nona edizione di «Un’Estate da BelvedeRE», il festival diretto da Massimo Vecchione e organizzato da Lwr S.r.l. con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, in partenariato con il Comune di Caserta.

La conferenza/spettacolo «Prendetevi al luna» - un'esortazione a sognare, a essere ambiziosi e cercare la propria unicità, anche di fronte alle difficoltà e allo smarrimento - arriva dopo la pubblicazione dell’omonimo libro che Crepet ha scritto per la necessità e la voglia di mettere in dubbio ciò che diamo per scontato del nostro presente e per costruire insieme il futuro.

Paolo Crepet afferma: «Incontro tanta gente, mi chiedo che cosa possono volere da me.

Certamente una guida, una speranza, forse perfino una luce che accende i cuori di giovani e meno giovani. C’è sete e fame di parole, di pensiero. Cercano un’eresia in un mondo codificato. Non posso che dire loro ciò che mi sono ripetuto per anni lungo il corso della mia vita: «prendetevi la luna». Siate ambiziosi, cercate la vostra unicità. Bisogna avere la fronte alta e continuare a sognare. Il pericolo è nella bonaccia delle emozioni, nella rassegnazione, è in chi semina accidia e smarrimento come se fosse la regola del più aggiornato marketing dell’esistenza. Opporsi a tutto questo è il mio desiderio, la mia missione, la ragione per cui continuo a peregrinare nelle piazze e nei teatri. Cerco libertà, passione, coraggio. Il resto è noia».

Lo spettacolo di Paolo Crepet a Caserta si aggiunge al cartellone della nona edizione del festival «Un’Estate da BelvedeRE» che ha già annunciato i concerti di Nayt (18 giugno), Fulminacci (20 luglio) e Nick Mason (23 luglio) al Belvedere di San Leucio. Gigi D’Alessio, invece, sarà protagonista di cinque serate il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre a Piazza Carlo di Borbone, nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta.