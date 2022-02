Smantellata piazza di spaccio nel Casertano: indagati agli arresti domiciliari

Un'ordinanza di applicazione di misure cautelari e un decreto di sequestro preventivo, emessi dal gip di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura sammaritana, sono stati eseguiti dai carabinieri nei confronti di due persone, gravemente indiziate dei delitti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, reati consumati in concorso con un altro indagato minorenne. Nei confronti dei due indagati sono state applicate le misure cautelari degli arresti domiciliari e del divieto di dimora.

Le indagini hanno permesso di disarticolare una piazza di spaccio nel comune di Vairano Patenora, nella quale venivano vendute cocaina, hashish e marijuana. Grazie al monitoraggio di due telecamere predisposte nel centro urbano di Vairano Patenora, dove avveniva lo spaccio, è stato possibile ricostruire le modalità con le quali gli indagati effettuavano le cessioni delle sostanze a svariati clienti occasionali e abituali provenienti dal comune di Vairano Patenora e da quelli limitrofi.

In particolare lo spaccio si realizzava, in una prima fase, con incontri di persona con gli acquirenti e, in una seconda fase, con la consegna della sostanza stupefacente, principalmente eseguita dal minorenne utilizzando nella fase della consegna una bicicletta, così da non destare sospetti e potersi defilare velocemente nel caso di eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine.

Attraverso le indagini è stato possibile accertare oltre mille di cessioni di sostanze stupefacenti, per un volume di affari quantificato in 34mila euro. Per lo stesso importo è stato emesso nei confronti dei due indagati un decreto di sequestro preventivo di denaro o beni. Nel corso delle indagini si è proceduto anche al sequestro complessivo di diversi grammi di varie sostanze stupefacenti e sono state segnalate diverse persone alla Prefettura.