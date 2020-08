Ancora un rogo di sterpaglie e rifiuti nella città di Caserta; è il terzo in pochi giorni. L'incendio, con un densa nube nera, si è sviluppato nel primo pomeriggio nel quartiere periferico di Centurano, in una zona si campagna nei pressi della superstrada Maddaloni-Santa Maria Capua Vetere; il fumo ha raggiunto anche qualche casa. I Vigili del fuoco di Caserta hanno impiegato alcune ore per spegnere il rogo.

