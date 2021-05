Condannato per stalking riprende a minacciare l'ex fidanzata: arrestato

CASERTA - È finito agli arresti domiciliari per il reato stalking ai danni della ex fidanzata, un 47enne di Caserta. già stato arrestato e condannato poco meno di un anno fa per episodi simili.

L' uomo - secondo quanto hanno accertato i carabinieri - il giorno dopo la sentenza del settembre 2020, che lo aveva

condannato a due anni di carcere con il beneficio della sospensione condizionale e la revoca dei domiciliari, aveva

ripreso a perseguitare l'ex compagna, pedinandola e tempestandola di messaggi.

La ex fidanzata lo ha nuovamente denunciato, e per il 47enne sono scattati i domiciliari.