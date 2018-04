CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 15 Aprile 2018, 23:47 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2018 23:47

CASTEL VOLTURNO - «Credevo fosse stata non solo la svolta professionale, ma quella della mia vita. E invece è stata solo la delusione più cocente». A parlare è Laura Matrone, una delle aspiranti concorrenti alla trasmissione Mediaset «Il Grande Fratello», truffata dall’agenzia Metropolis di San Marco Evangelista gestita dall’impresario Angelo Esposito. Laura, giovane donna di Castel Volturno, candidata nelle fila del Partito Democratico al rinnovo del consiglio comunale del centro domiziano alle ultime elezioni, conosceva bene l’agenzia di spettacolo casertana, dove era iscritta da più di dieci anni e dalla quale aveva ottenuto numerosi lavori nel mondo dello spettacolo, come cantante, presentatrice e trasformista. Grazie ai servizi dell’agenzia di Esposito, Laura aveva lavorato in numerosi eventi locali e in trasmissioni televisive della provincia di Napoli e di Caserta. A marzo, poi, il suo agente le aveva raccontato di aver finalmente trovato il contatto giusto per le reti Mediaset.