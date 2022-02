Ciclisti amatoriali nella trappola delle strade dissestate

Anche questa mattina uno sciame di ciclisti amatoriali percorrerà la statale Sannitica 87, molti i gruppi provenienti dalla valle del Volturno che affrontano la salita Gradilli e, all'altezza della borgata Vaccheria, si tuffano in discesa per San Leucio e il centro di Caserta. Un tratto di strada, questo, diventato pericolosissimo per i ciclisti, l'accostamento con il pavè della Parigi-Roubaix non è azzardato, i tratti di strada del nord...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati