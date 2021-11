Modena, donna di 52 anni investita e uccisa mentre era in bici: l'auto non si è fermata

Dramma nella notte: una donna di 52 anni ha perso la vita a Modena, intorno all'una, in un incidente stradale avvenuto in Via Vignolese. Secondo gli accertamenti, la donna sarebbe stata investita da un'auto mentre procedeva sulla sua bicicletta.

Cristian Tallarida morto a 26 anni in un incidente in A4: era il figlio di un consigliere comunale di Busto Arsizio

APPROFONDIMENTI LA STORIA A 23 km/h investe e uccide un uomo a Milano: anziana condannata a 8... LA TRAGEDIA Anziano travolto e ucciso da un'auto mentre rientra a casa IL PERICOLO Non si ferma all'alt e provoca incidente: denunciato anche per...

Ciclista trovato morto in strada a Roma, fatale un malore: aveva 42 anni

Il veicolo - una volta accaduto il sinistro - ha continuato la sua marcia. Non è escluso che il mezzo abbia travolto la ciclista dopo avere sbandato. Sono vaglio le immagini delle telecamere della zona e per rintracciare chi era alla guida al momento dell'investimento potrebbero essere determinanti i frammenti dell'auto trovati sul posto. Oltre al 118, è intervenuta la Polizia Locale.