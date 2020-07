Campania, altri 9 contagi e zero vittime. Tra una settimana il tampone bis nella zona rossa di Mondragone

Coronavirus, l'unità di crisi della Regione Campania informa che con i risultati di oggi è stato completato lo screening di massa sui braccianti nell'alto casertano. Per quanto riguarda l'area ex Cirio di Mondragone tra una settimana, al termine della prevista quarantena, saranno ripetuti i tamponi ai residenti per poter quindi revocare la zona rossa.



Positivi del giorno: 9Tamponi del giorno: 2.865Totale positivi: 4.699Totale tamponi: 285.388Deceduti del giorno: 0Totale deceduti: 432Guariti del giorno: 1Totale guariti: 4.078

Ultimo aggiornamento: 18:42

