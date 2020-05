Revocata anche l'ultima «zona rossa» presente in Campania. Con un'ordinanza firmata oggi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha disposto la revoca delle misure restrittive adottate nel comune di Letino lo scorso 17 maggio (e poi rinnovate il 20 maggio) per far fronte a un improvviso aumento di contagi.

L'Asl di Caserta ha trasmesso una relazione di aggiornamento nella quale ha comunicato che a Letino è stato completato lo screening della popolazione, senza ulteriori casi positivi rispetto alla situazione accertata alla data dell'ordinanza del 17 maggio, salvi due casi che sono già in isolamento da tempo.



Il direttore generale dell'Asl, sentito sul tema, ha confermato che sul versante epidemiologico sono venute meno le ragioni che avevano condotto all'adozione delle misure restrittive disposte sul territorio comunale di Letino e in vigore fino al 27 maggio, che sono così revocate.

