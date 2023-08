L'arrivo sul capoluogo del ciclone Poppea ha comportato alcuni disagi causati dalle piogge che, seppure in maniera lieve, hanno colpito il territorio nella giornata di ieri. Tra i più preoccupati i residenti di corso Trieste dove, a subire gli effetti della pioggia caduta nelle prime ore del pomeriggio, sono stati gli alberi che costeggiano la principale strada del centro.

APPROFONDIMENTI Il questore Grassi in visita dal vescovo Lagnese «Settembre al Borgo», gli spettacoli a Casertavecchia: ospiti Richard Galliano e Nicola Piovani Sopralluogo al palazzetto dello sport a Tuoro, a ottobre l'inaugurazione

Sotto il peso dell'acqua uno dei rami si è spezzato precipitando al suolo sul marciapiedi. Per fortuna non c'erano persone a transitare nell'ultimo tratto del Corso, dove si è verificato l'episodio.

Il grosso ramo è caduto proprio davanti ad uno dei portoni ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per rimuoverlo e consentire l'accesso alle abitazione da parte dei residenti. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Municipale che ha assistito i Caschi Rossi durante le operazioni.

Il problema resta quello della scarsa manutenzione del verde, con un ritardo accumulato nei servizi di potatura che ha spinto molti residenti a lamentele e segnalazioni oltre che, come nel caso di via Puccini al Parco Cerasole, a veri e propri interventi fai da te per evitare l'invasione di balconi e terrazzi da parte dei rami. Ad allarmare i residenti, non soloe l'arrivo del maltempo autunnale che, anche negli scorsi anni, ha fatto danni, oltre che al verde pubblico, anche alla rete viaria con allagamenti dei sottopassaggi e sprofondamenti nelle strade. Una risposta, però, arriverà proprio tra poche settimane con l'individuazione delle ditte e l'avvio dei global per la manutenzioni che, nelle intenzioni dell'amministrazione, dovrebbero garantire più efficienza negli interventi di cura di strade e verde.