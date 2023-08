Il questore Grassi in visita dal vescovo Lagnese

Il vescovo monsignor Pietro Lagnese, nella Diocesi di Caserta, stamattina ha ricevuto la visita del questore Andrea Grassi.

L’incontro, al quale ha partecipato don Enzo, cappellano della Polizia di Stato nella Provincia, è stato l’occasione di condividere iniziative congiunte, nello spirito di vicinanza al cittadino, alle fasce più deboli ed a poliziotte e poliziotti di Caserta e della Provincia.

Continua il tour del neo questore per conoscere personalmente tutte le realtà della provincia e per avviare così rapporti che consentano di lavorare in sinergia per il bene e la crescita di Terra di Lavoro.