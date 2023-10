Corteo dei lavoratori ex Jabil: disagi vicino al casello dell'autostrada

Dopo il corteo dei giorni scorsi per le vie centrali di Caserta, i presidi davanti agli uffici di Regione Campania e prefettura, i lavoratori delle aziende Softlab Tech e Orefice, tutti accomunati dalla circostanza di essere ex dipendenti della multinazionale Jabil di Marcianise e di essere finiti nelle due aziende in seguito a processi di reindustrializzazione mai decollati, tornano in strada con un nuovo corteo transitato fuori al casello di Caserta Sud dell'autostrada A1.

Tanti i disagi per gli automobilisti; i lavoratori sono poi arrivati sulla statale sannitica dove c'è la sede casertana di Softlab Tech, società facente parte dell'omonimo gruppo attivo nel settore dell'assistenza informatica alle pubbliche amministrazioni. I motivi della protesta sono noti da tempo: i 200 lavoratori Softlab attendono tre stipendi arretrati, quasi tutti hanno fatto e continuano a fare cassa integrazione da quando sono passati qualche anno fa da Jabil a Softlab, e dunque chiedono di poter iniziare a lavorare concretamente.

Chiedono certezze e soprattutto che vengano mantenute le promesse i 23 ex Jabil passati nell'azienda sarda Orefice, che dopo averli assunti grazie a sostanziosi incentivi in danaro pagati da Jabil, ha prima provato a trasferirli in Sardegna, violando gli accordi istituzionali che la obbligavano a tenere la produzione nel Casertano, e poi, in seguito al rifiuto degli addetti, li ha licenziati.

Ora i 23 di Orefice sono disoccupati ma da un anno e mezzo era stato loro promesso dalle istituzioni, in particolare Regione e Ministero, che sarebbero stati riassunti presso l'azienda Tme di Portico di Caserta, prospettiva non concretizzata; altra ipotesi per i 23 è l'azienda Fib di Teverola, ma anche in questo caso si tratta di un'opzione al momento non molto concreta.