Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

CINEMA

Al Cineforum di Caserta Film Lab, ospitato dal teatro don Bosco di Caserta, arriva un'opera prima in omaggio al mondo femminile e alle sue lotte: “La terra delle donne”, primo lungometraggio di Marisa Vallone. L’appuntamento martedì alle 18 e 30 ed alle 21.

LIBRI

Federico Guerri, scrittore, drammaturgo e docente all’Università di Pisa, con il suo “Senza disturbare i tulipani”, edito da Edizioni Spartaco, è l'atteso ospite della Libreria Spartaco, a Santa Maria Capua Vetere, mercoledì. La conversazione sarà condotta da Mina Garofalo, scrittrice e lettrice appassionata, e dall'editore e libraio Ugo Di Monaco.

MUSICA

Al Piccolo Teatro Cts di Caserta giovedì, nell’ambito di “Prove d’artista”, la musica della band Wince Gnesutta.

Enzo Gnesutta si esibirà accompagnato da Gianni d’Argenzio (sax), Augusto Ausanio (chitarra) e Salvatore Schiavone (batteria).

POESIA

Giovedì negli spazi di Cose d'Interni Libri, a Capua, si terrà la seconda tappa del torneo di poesia performativa "Cose d'interni Poetry Slam”. L’evento nasce da una collaborazione tra Maria Pia Dell'Omo, una delle principali promotrici della Slam Poetry in Campania, e “Capua il Luogo della Lingua festival”.

TEATRO/1

Da mercoledì a venedì Carlo Buccirosso porta in scena al teatro Lendi di Sant’Arpino “Il vedovo allegro”. Nella sua nuova commedia l’attore è protagonista della risata ma fa riflettere anche su temi delicati ed importanti come la crisi, la paura della malattia, la disperazione e la nascita, naturale o non, di un bambino.

TEATRO/2

Luigi Lo Cascio, interprete, e Marco Tullio Giordana, regista, mettono in scena Pier Paolo Pasolini nello spettacolo "Pa", da venerdì a domenica al teatro Comunale "Costantino Parravano" di Caserta. Lo spettacolo è stato scritto a quattro mani da regista e protagonista, partendo da poesie dello scrittore. In scena anche Sebastien Halnaut.