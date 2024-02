«La treccia scarlatta» in libreria, domani la presentazione

La libreria la Feltrinelli di Caserta domani (domenica) ospita alle 10,30 la presentazione del romanzo "La Treccia scarlatta", Words edizioni, dell'autrice Liliana D’Angelo organizzata dall’associazione culturale Liberalibri. Sarà presente l’assessore alla cultura di Caserta, Enzo Battarra, e con l'autrice dialogherà anche Anita Sessa, editrice responsabile. Alla presentazione daranno voce e note al romanzo la Anna e Chiara.

L’autrice riflette sull’opera sottolineando: «La treccia scarlatta è un romanzo a tratti spietato che racconta di donne che compiono delle scelte. Nella loro fragilità, nelle loro contraddizioni, in quel vulnus che appartiene di nascita all’universo femminile. Scelgono perché sentono che in quella forma di libertà è racchiuso tutto il loro avvenire». Il romanzo lega due epoche differenti: il presente e gli anni '30 e '40 del novecento; i flashback, poi, legano le storie dei protagonisti. La protagonista è Clarissa, giovane maestra erede di una casetta a Rocca di Papa, nei Castelli Romani, della nonna da poco scomparsa.

Clarissa si imbatte in segreti legati alla casa e una treccia trovata nel suo scantinato: con un cronista di nome Damiano, si va alla ricerca delle verità non conosciute della propria famiglia, dovendo comprendere un passato per poter ricostruire il presente. Come sottolinea Liliana D’Angelo è «un'indagine storica e psicologica alla ricerca della propria identità».