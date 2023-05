Cosa fare a Caserta: tutti gli appuntamenti del fine settiimana

BENI CULTURALI/1

In occasione della Notte Europea dei Musei, sabato la Reggia di Caserta resterà aperta fino alle 22.15 con biglietti d’ingresso al costo simbolico di 1 euro (a partire dalle 19.30). Per i visitatori anche uno speciale concerto dell’Ensemble dell’Orchestra da Camera di Caserta, dalle 20 nella Cappella Palatina.

BENI CULTURALI/2

Domenica, per le Giornate Nazionali dei Castelli, l’appuntamento è a Vairano Patenora.

E’ fissata alle 10 la visita guidata al borgo fortificato ed al castello a cura dell’Istituto Italiano dei Castelli e della Pro Loco di Vairano Patenora.

FOOD

Nel centro storico di Parete da venerdì a domenica ritorna la Festa della Fragola. Tanti gli stand enogastronomici tra piazza Berlinguer e il Palazzo Ducale. Non mancheranno un menù tutto a base di fragole curato dallo chef Nicola Venditto e spettacoli gratuiti come il live di Tony Tammaro e lo show comico di Peppe Iodice.

LIBRI

Alla libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere sabato Carmen Verde presenta il romanzo “Una minima infelicità” (Neri Pozza Editore), finalista al Premio Strega. Conversano con l'autrice Maria Laura Labriola, avvocata e presidente dell'associazione Quercus Vitae, e Patrizia Cesari, scrittrice e animatrice culturale.

MOTORADUNO

Gli appassionati di moto anni degli anni ‘70, ‘80 e ’90 non possono mancare al motoraduno “Città di Caserta” ed alla mostra-concorso “Sulle strade della Seta” in programma domenica Real Sito del Belvedere di San Leucio. Gli eventi sono organizzati dal Motoclub “Aquile su 2 Ruote” in sinergia con il Comitato Regionale Fmi Campania.

MUSICA/1

Negli spazi di Terre Blu, in via San Nicola a Caserta, venerdì il gruppo Brew 4et - Giuseppe Giroffi (sassofono), Luca Varavallo (contrabbasso), Alex Perrone (batteria) e da Gianluca Manfredonia (vibrafono) - incontra Luigi Cennamo per parlare dell'album "Drops”, disco d'esordio pubblicato per l’etichetta norvegese “Losen Records” lo scorso anno.

MUSICA/2

Per i “Concerti di Primavera” dell’Associazione Anna Jervolino, sabato e domenica al Museo Campano di Capua il Linos Piano Trio con Prach Boondiskulchok al pianoforte, Konrad Elias - Trostmann al violino e Vladimir Waltham al violoncello suonerà brani di Ludwig van Beethoven.

MUSICA/3

Al Real Sito di Carditello, a San Tammaro, domenica l’evento “Euterpe a Carditello: 100 anni di musica in 14 corde” a cura dell’Associazione Pergolesi. Ad esibirsi saranno Alfonso Brandi (chitarra), Antonia di Maio (voce) e Francesco Mammola (mandolino).

MUSICA/4

Al jazz club Lennie Tristano di Aversa sabato il suono del sax di Michae Rosen. Ad accompagnare il musicista nel suo concerto sarà il pianista Enrico Zanisi.

TEATRO/1

Domenica nella Sala Teatro di Palazzo Fazio, a Capua, l'associazione Llum e il Piccolo Teatro Libero di Brescia presentano "Evelyn", ispirato al racconto “La Linfa di Evelyn” di Giacomo Gamba. Quest’ultimo firma anche la regia dello spettacolo, interpretato da Elena Guitti.

TEATRO/2

E’ al teatro Ricciardi di Capua che domenica Andrea Delogu chiuderà la sua tournée di “40 e sto”, spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Regia di Enrico Zaccheo.