È ai domiciliari, beccata a spasso su una fiammante Porsche: 21enne arrestata

Se ne andava a spasso nella fiammante Porsche invece di essere agli arresti domiciliari, ma viene beccata dai carabinieri e arrestata a 30 chilometri di distanza. Sono stati i militari della Compagnia di Marcianise ad arrestare una 21enne originaria della provincia di Bari, che sta scontando gli arresti domiciliari a Castel Volturno.

La giovane era alla guida della Porsche quando, in via Martiri Atellani a Sant’Arpino, non si è fermata all’alt imposto dai carabinieri, fuggendo a folle velocità.

E’ stata poi rintracciata nei pressi della sua abitazione a Castel Volturno, è stata tratta in arresto e nuovamente sottoposta agli arresti domiciliari.