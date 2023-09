«In media ogni giorno registriamo un aumento tra l'8 e il 10% di positivi al Covid». Così il direttore generale dell'Asl casertana Amedeo Blasotti sull'escalation dei contagi sebbene precisi che «continuiamo a vivere una situazione non preoccupante: non siamo in emergenza anche se i casi stanno aumentando». A oggi sono 611 i positivi in provincia, il doppio rispetto al 30 agosto, quando erano stato certificati 315 contagi. Dunque confermato il lieve ma costante aumento di infetti sebbene le cifre, considerati i test fai da te e non censiti ufficialmente, siano superiori. Al centro dell'attenzione, ora, in particolare nella settimana che sta per iniziare, è l'avvio dell'anno scolastico e tutto ciò che comporta. «È bene ricordare e mettere in pratica - continua il manager - le buone abitudini e le corrette regole igienico-sanitarie. Ecco perché proporrò un kit anti contagio Covid che ogni scuola dovrà utilizzare, con tanto di termometro e presidi sanitari come l'igienizzante per le mani».

Domani, in direzione, si terrà la riunione generale con tutti i referenti dei distretti sanitari al fine di sensibilizzare una strategia secondo la quale ogni scuola potrà interloquire direttamente con il distretto di competenza. «In questo modo - spiega il direttore generale dell'Asl - possiamo monitorare con maggiore precisione la situazione epidemiologica scolastica. L'importante è che le regole fondamentali vengano seguite. Sebbene non ci sia l'obbligo della mascherina o il distanziamento, almeno che venga rispettata la semplice norma dell'igienizzazione e la misurazione della temperatura, avendo un occhio di riguardo per quei soggetti fragili». Presto sarà stabilita una strategia anche per gli uffici e gli ambienti della Pubblica Amministrazione:

«Credo sia necessario creare un piano per tutti quei punti di aggregazione dove quotidianamente possono affollarsi i cittadini. È bene ricordare a tutti quanto siano importanti poche e semplici abitudini quotidiane». L'osservazione delle norme di prevenzione, quindi, per ora resta la misura più efficace secondo la direzione dell'Asl che quotidianamente fotografa lo scenario epidemiologico in provincia. Dei 611 positivi, 80 sono residenti nel capoluogo, 37 ad Aversa, 33 a Marcianise e 29 a Santa Maria Capua Vetere. I numeri crescono in tutti i centri e a ben guardare nel report non ci sono comuni Covid free, al contrario di quanto avveniva dieci giorni fa. «Sono pochi i pazienti ricoverati, sette in degenza ordinaria mentre due sono in Terapia intensiva, e si tratta sempre di pazienti che hanno altre patologie gravi - spiega Blasotti - Ecco perché ora è necessario avere attenzione per quelle persone a rischio, con alte patologie croniche. Al contempo, è necessario che anche i lavoratori a rischio, come gli operatori sanitari, seguano una profilassi dedicata. Anche di questo parlerò nella riunione con dirigenti».

Intanto, mentre il Ministero della Salute non dispone l'obbligo del tampone per l'accesso al Pronto Soccorso, la Regione ne indica la necessità: «L'Asl casertana seguirà le prescrizioni regionali. Sono convinto che un più attento controllo può contenere il contagio. Il cittadino che ha sintomi dovrebbe, quindi, sottoporsi al tampone e in caso di positività scegliere l'isolamento. Solo in questo modo si possono limitare danni a soggetti fragili ed evitare di vivere ciò che abbiamo vissuto e che non dobbiamo dimenticare». Parole quelle di Blasotti che assumono un significato ancora più denso se si considera che fra due settimane inizierà ufficialmente la campagna antinfluenzale. «Per gli over 65 - conclude - abbiamo standardizzato una doppia vaccinazione contro l'influenza stagionale e contro il Covid. A oggi abbiamo già rifornito i depositi di Marcianise e di Aversa». Per aderire alla campagna antinfluenzale e anti Covid basta rivolgersi al medico di Medicina generale di riferimento e così avviare l'iter per la somministrazione.